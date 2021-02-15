Последние новости на утро 15 февраля 2021: Сирия отразила ракетную атаку Израиля

ПВО Сирии отразила ракетную атаку Израиля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости на утро 15 февраля 2021: Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку со стороны Израиля на окрестности Дамаска. Израиль сегодня ночью произвел серию ракетных ударов со стороны Голанских высот и Галилеи, поразив некоторые цели, однако Сирии удалось сбить большую часть ракет. Сведений о пострадавших и разрушениях пока что нет, пишет SANA.

Ученые Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали в России первый в мире тест для диагностики «британского» штамма коронавируса. Новая технология позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации. Ведомство сообщило, что набор реагентов для тест-системы успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован на территории страны. Он обладает высокой точностью, поэтому в будущем может быть использован для выявления любых других штаммов коронавируса и иных инфекций.

Партия ЛДПР внесла в российскую Госдумы проект закона, которые расширит список получателей материнского капитала. Выплату предложили производить на третьего ребенка и последующих детей в тех регионах страны, которые столкнулись с низкой рождаемостью. Получать маткапитал, в соответствии с проектом, с 1 января 2022 года смогут семьи, которые ранее не воспользовались этим правом. Деньги предлагается выплачивать также мужчинам, которые становятся единственными усыновителями третьего ребенка и последующих детей.

Эксперты составили рейтинг регионов России по качеству жизни по итогам минувшего 2020 года. Список за последний год почти не претерпел изменений: лидирующие позиции, как и в 2019 году, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают топ Калмыкия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Алтай, Бурятия и Еврейская автономная область.

Федеральная служба безопасности утром сообщила, что российский гражданин и гражданин одной из стран ближнего зарубежья были задержаны в Новосибирской и Томской областях по подозрению в причастности к финансированию запрещенной в России террористической организации.