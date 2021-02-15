Служба здравоохранения Британии сообщила о побочных эффектах ибупрофена

Названы побочные эффекты популярного обезболивающего Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ибупрофен - один из самых популярных обезболивающих препаратов может вызывать серьёзные побочные эффекты, сообщает издание Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Более одного человека из ста после приёма ибупрофена жалуются на головокружение, тошноту, несварение желудка и головную боль.

В некоторых случаях наблюдается риск возникновения желудочно-кишечного кровотечения и нарушения зрения. Возможна и аллергическая реакция на препарат в редких случаях.

Напомним, в марте 2020 года, как сообщал сайт KP.ru, Всемирная организация здравоохранения заявила об опасности самостоятельного приёма ибупрофена при лечении коронавируса, отметив риски внутреннего кровотечения.

Позже ВОЗ пересмотрела рекомендации, но главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова подчеркнула важность приёма и ибупрофена, и парацетамола при коронавиурсе только по назначению лечащего врача.