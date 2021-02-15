Финансист объяснил, как предотвратить неожиданные списания комиссии с карты

Эксперт рассказал, когда банк может неожиданно списать комиссию с клиента Фото: Анастасия Осипова

Комиссия за обслуживание карты всегда учтена в договоре, но её списание может стать неожиданностью для тех, кто не читал договор, напомнил глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Эксперт также напомнил о других случаях, когда владелец банковской карты может столкнуться с неожиданными списаниями.

Так, предусмотренная тарифами ежемесячная комиссия будет списываться, даже если клиент не пользуется счётом. Баланс карты со временем может уйти в минус, и банк, при согласии клиента, предоставит овердрафт - краткосрочный кредит. Однако на долг банку будут начислены проценты.

- Поэтому если клиент решил не пользоваться картой или счетом, то важно либо их закрыть, либо уточнить в банке о взимаемых сборах, - предупредил Виктор Достов в беседе с РИА Новости.

Кроме того, банк может не списывать комиссию за обслуживание, но при условии сохранения определённой суммы на счету. Если клиент забудет сохранить эту сумму на балансе, банк начнёт взимать комиссию, напомнил эксперт.

Также, напомнил Достов, неожиданной для клиента банка может стать комиссия за обслуживание зарплатной карты, поскольку обычно их не взимают с потребителей. Однако после увольнения карта уже не считается зарплатной и банк может начать списывать комиссию. Покинув организацию, необходимо либо закрыть карту, либо оформить в том же банке счёт с обслуживанием дешевле.

Кроме того, эксперт напомнил, что в интернет-банке или мобильном приложении можно каждый месяц оформлять выписку по счёту и анализировать её, чтобы контролировать свои расходы.