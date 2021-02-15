Ракета с кораблем "Прогресс МС-16" стартовала с космодрома Байконур

Грузовой корабль должен пристыковаться к модулю "Пирс" российского сегмента МКС 17 февраля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 15 февраля, ракета "Союз -2.1А" с грузовым кораблём "Прогресс МС-16" стартовала с космодрома Байконур. Старт корабля к Международной космической станции стал первым в 2021 году. Отмечается, что корабль выведут на орбиту приблизительно через девять минут после старта. Грузовой корабль стартовал с площадки № 31 (стартовый комплекс "Восток"). Грузовой корабль доставит две с половиной тонны различных грузов.

- В соответствии с программой полетов на Международную космическую станцию сегодня, 15 февраля 2021 года, в 07:45:06 по московскому времени с пусковой установки № 6 площадки № 31 космодрома Байконур выполнен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-16", - заявили в пресс-службе Роскосмоса.

Также сообщается, что грузовой корабль должен пристыковаться к модулю "Пирс" российского сегмента МКС 17 февраля в 9:20 по московскому времени. Причаливание должно пройти автоматически под контролем специалистов Центра управления полётами и членов российского экипажа на МКС: космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова.