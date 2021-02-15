Риэлтор рассказала, кто чаще берет ипотеку в России Фото: Shutterstock

В 2020 году в России случился настоящий ипотечный бум. Надеясь получить кредит по льготной процентной ставке россияне устремились штурмовать банки.

Эксперты в сфере недвижимости федеральной компании «Этажи» рассказали, кто чаще оформляет ипотечные кредиты в России.

Оказалось, самая распространенная категория заемщиков зарабатывает от 30 до 50 тысяч рублей в месяц. На них приходится 31% от общего числа клиентов банков.

Вторая строчка (14%) за теми, кто имеет совокупный доход от 100 тысяч рублей в месяц. А третья категория заемщиков – это те, кто имеют доход от 50 до 60 тысяч рублей в месяц.

- Есть и те, у кого получается оформить кредит при доходе в 10-20 тысяч рублей в месяц, но таких совсем мало. В 2020 году их оказалось всего 3 процента, годом ранее было 5 процентов, - рассказала Ридусу заместитель главы ипотечного департамента «Этажей» Татьяна Решетникова.

Образование заемщиков:

Высшее - 64,6%,

Среднее специальное – 33,2%,

Среднее образование – 4%.

Кто чаще берет ипотеку:

Работники розничной торговли – 12%,

Работники сферы услуг – 11,3%,

Работники здравоохранения – 10,2%,

Работники производственной сферы – 9,7%,

Работники системы образования -8%.