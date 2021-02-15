В Казахстане зарегистрировали вакцину "Спутник V" собственного производства

Казахстан стал 27-й страной, одобрившей применение российской вакцины Фото: REUTERS

Власти Казахстана зарегистрировали вакцину "Спутник V" собственного производства. Её будут производить на базе Карагандинского фармацевтического комплекса, сообщила сегодня, 15 февраля, межведомственная комиссия по предотвращению распространения коронавируса при правительстве Казахстана.

- Карагандинский фармацевтический комплекс завершил процедуру регистрации вакцины против коронавирусной инфекции "Гам-ковид-вак" ("Спутник-V") на территории Республики Казахстан, - передаёт сообщение комиссии местное издание "Inform Бюро".

Пресс-служба Карагандинского фармацевтического комплекса также отметила, что заключение о безопасности, качестве и эффективности вакцины выдало 13 февраля министерство здравоохранения Казахстана. На основе этого заключения фармкомплекс подал заявку на получение регистрационного удостоверения в комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава республики.

Казахстан стал 27-й страной в мире, одобрившей применение вакцины "Спутник V".