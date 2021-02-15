Глава белорусского МИД рассказал, какие страны оказывают Минску поддержку

Глава белорусского МИД рассказал, какие страны оказывают Белоруссии поддержку. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прокомментировал взаимоотношения Минска с другими странами на фоне продолжающихся протестов в Республике. Он отметил, что поддержку Белоруссии продолжают оказывать несколько мировых держав, в том числе и Россия.

«Я не соглашусь, что мы остались одни только вместе с Россией и другие контакты во внешнеполитической сфере у нас напрочь отсутствуют. Отнюдь нет. У нас сохранились нормальные отношения со странами так называемой дальней дуги, с Китаем, Пакистаном, другими», — сказал министр в интервью РБК.

Он отметил, что продолжаются отношения и с ЕС. Макей подчеркнул, что есть около десятка стран, с которыми за прошедший год возросла торговля. Министр добавил, что трудности в отношениях с ЕС присутствуют, но они носят временный характер.

«Рано или поздно придет осознание того, что Беларусь имеет важное значение, в том числе и для Европейского союза. И сохранение государственности Беларуси, независимости и ее суверенитета имеет важное значение и для Европы», - подчеркнул министр.

Он рассказал и о продолжающихся телефонных разговорах с ЕС. Макей считает, что со временем Европейский союз перестанет прислушиваться к оппонентам, призывающим к санкциям и не предлагающим при этом "никакой позитивной повестки дня".

По мнению Макея, все позитивные тенденции в отношениях Белоруссии и ЕС достигнуты силами действующей власти. Министр отметил, что Минск нацелен продолжать работать, обсуждать вопросы и находить пути выхода, но конструктивными путем.

"Но это не означает, что мы согласимся на те вещи, которые они предлагают: трансфер власти, безусловный уход нынешнего президента с поста, смена власти через революцию, через давление улицы и так далее, и тому подобное. Это абсолютно неприемлемо, потому что революция никогда ни к чему хорошему не приводила", — резюмировал глава МИД.

Напомним, что после президентских выборов в Белоруссии начались активные акции протеста. Граждане страны требовали пересчета голосов. При этом ЦИК страны заверил, что выборы прошли без нарушения правил голосования. Белорусская оппозиция активно продолжала настаивать на отмене голосования. В ЕС усомнились в результатах выборов в Белоруссии и потребовали соблюдать права граждан страны. Избранный президент Александр Лукашенко выразил мнение, что протесты в Республике организованы извне с целью подорвать целостность страны, таким образом проложив путь к России.