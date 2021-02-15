Видео запуска корабля «Прогресс МС-16» с космодрома Байконур появилось в сети. Фото: ИТАР-ТАСС/ Олег Урусов.

Видео запуска с космодрома Байканур ракеты "Союз -2.1А" с кораблем "Прогресс МС-16" 15 февраля появилось в сети.

В 2021 году это первый старт корабля к Международной космической станции.

Грузовой корабль стартовал с площадки № 31 (стартовый комплекс "Восток"). Он везет свыше 2,5 тонн различных грузов.

В Роскосмосе заявили, что в соответствии с программой полетов на Международную космическую станцию пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" прошел успешно.

Грузовой корабль "Прогресс МС-16" должен совершить стыковку к модулю "Пирс" российского сегмента МКС 17 февраля 2021 года в 9:20 по московскому времени.

Причаливание будет происходить автоматически под контролем специалистов Центра управления полётами и членов российского экипажа на Международной космической станции космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова.