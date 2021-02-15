Всероссийские проверочные работы в школах пройдут с 15 марта по 21 мая

ВПР в 2021 году пройдут с 15 марта по 21 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году Всероссийские проверочные работы для учащихся с четвёртого по восьмой класс пройдут с 15 марта по 21 мая в штатном режиме, сообщается в приказе Рособрнадзора.

Для десятых и одиннадцатых классов Всероссийские проверочные работы пройдут с 1 по 26 марта в режиме апробации, сообщает ТАСС.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в Рособрнадзоре предложили в случае сложной эпидемической ситуации в стране провести Всероссийские проверочные работы осенью 2021 года, в начале учебного года. При сокращении статистики заражений и госпитализаций предполагалось провести ВПР весной.

В Рособрнадзоре также сообщали, что ВПР не будут проводить в очном формате. Напомним, ВПР - это итоговые контрольные для школьников. Их проводят по отдельным предметам, чтобы оценить уровень знаний учеников, учитывая требования федеральных государственных образовательных стандартов.