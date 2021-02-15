Чубайс назвал Кудрина спасителем российской экономики в кризис 1998 года. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС.

Бывший вице-премьер, экс-глава РАО ЕЭС и «Роснано», спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс рассказал, кто стал спасителем российской экономики в кризис 1998 года. Им, по словам политика, оказался нынешний глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин.

«В какой-то момент по стечению обстоятельств мне говорят, что вопрос жизни и смерти — это займы МВФ [Международного валютного фонда]. Без большого пакета МВФ пройти [кризис] невозможно. Бросай все, делай что хочешь, но добейся кредитов Международного валютного фонда и Мирового банка [Всемирного]. Бросил все, собственно, Алексей [Кудрин], помогал активно тогда в этом деле», - рассказал Чубайс о Кудрине в документальном фильме «Крепость», выход которого запланирован на 24 февраля 2021 года, передает агентство ТАСС.

Алексей Кудрин, по словам Чубайса, в сжатые сроки сумел "выработать" программу с участием Банка России, Министерства экономики, Минфина и Госимущества, а затем «доехать с ней до МВФ и заставить их принять решение о поддержке».

Экс-вице-премьер отметил, что 1998 год был сложным для страны временем, и Кудрин "совершил невероятное, добившись невозможного", а именно - страна получила 24 миллиарда долларов.

«Большая была битва. Этап закончился триумфом», — рассказал Чубайс об экономическом кризисе в стране.