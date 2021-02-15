Ярослав Нилов рассказал о проекте расширения списка получателей маткапитала

В Госдуме рассказали о проекте расширения перечня получателей маткапитала Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Программа материнского капитала пользуется большой популярностью у россиян и приносит позитивные последствия. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя предложение расширить список получателей выплат.

«Общий вывод, который был сделан всеми фракциями Государственной думы, это же прозвучало в послании президента Федеральному собранию и в целом, если оценить многолетнюю программу материнского семейного капитала, то она имеет свои позитивные последствия и востребована, именно поэтому неоднократно эта программа продлевалась», - цитирует Нилова RT.

Депутат добавил, что программа материнского капитала помогает не только укрепить институт семьи, но и решить критически важный для многих россиян вопрос улучшения жилищных условий. В связи с этим в Госдуме предложили предоставлять материнский капитал тем, кто имеет третьего ребенка. В первую очередь, это коснется тех регионов, где регистрируются низкие демографические показатели.

«То есть либо отрицательный прирост, либо слабоположительный — для таких регионов требуется, на наш взгляд, дополнительная помощь и поддержка. Именно поэтому соответствующий проект был подготовлен и внесён сегодня в Государственную думу», - добавил Нилов.

Напомним, в конце 2020 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России расширяются возможности погашения ипотеки средствами из маткапитала, передает Москва 24.