Правительство выделит 10 млрд рублей на помощь тяжелобольным детям

Правительство выделит 10 мрдл рублей на помощь тяжелобольным детям. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в ближайшее время кабинет министров направит 10 миллиардов рублей на помощь детям с тяжёлыми заболеваниями.

Он отметил, что это первый транш из 60 млрд рублей, которые предусмотрены на эти цели в 2021 году.

"Им нужна особая медицинская помощь, и зачастую дорогостоящее лечение. Фонд будет обеспечивать таких детей необходимыми лекарствами", - пояснил премьер.

Финансирование направят на приобретение не только лекарств, но и технических средств реабилитации.

Мишустин отметил, что "правительство продолжит принимать все меры, необходимые для помощи маленьким пациентам и борьбы с этим тяжелым заболеванием".

Напомним, Государственная дума еще 26 ноября приняла закон о федеральном бюджете России на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с сохранением дефицита на весь период.