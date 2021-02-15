В России выявили 14 тысяч новых заражённых коронавирусом

Число погибших от заражения коронавирусом в России достигло 80,5 тысячи человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки зафиксировали 14 207 новых случаев заражения коронавирусом. В оперативном штабе сообщают, что новые заболевшие есть во всех 85 регионах России, а у 11% из них не было никаких проявлений коронавируса. Общее число выявленных заражений за всё время эпидемии в России достигло 4,08 миллиона случаев.

Больше всего новых заражённых выявили в Москве - 1 818 человек. На втором месте Санкт-Петербург с 1 093 заразившимися и Московская область, где тест на коронавирус оказался положительным у 801 человека.

За прошедшие сутки российские врачи смогли выписать после прохождения лечения от коронавируса 13 935 человек. Всего за время пандемии COVID-19 в России выздоровели уже 3,6 миллиона заболевших.

Число погибших от заражения коронавирусом достигло 80,5 тысячи человек, увеличившись за сутки на 394 смерти.

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