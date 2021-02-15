СПЧ посчитал незаметной акцию с фонариками в поддержку Алексея Навального

Вечером 14 февраля люди в различных городах РФ выходили в свои дворы и зажигали фонарики Фото: REUTERS

Член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод назвал акцию в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального "не громкой" и "практически незаметной".

- Можно сказать, что акция прошла практически незамеченной. Для молодежи это новые впечатления, возможность необычно провести время. Для большинства граждан этот флешмоб непонятен – для чего и ради чего он проводится, - передаёт слова Александра Борда агентство РИА Новости.

Напомним, 14 февраля в нескольких городах России прошла акция в поддержку Алексея Навального под названием "Любовь сильнее страха". Её участники вышли вечером во дворы своих домов и зажгли фонарики на мобильных телефонах. В акции приняли участие жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Омска, Екатеринбурга и других городов.