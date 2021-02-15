Видео снегопада в Турции 14 февраля 2021: на Стамбул обрушилась буря

На Стамбул обрушился сильный снегопад. Фото: EPA/ТАСС.

В сети появилось видео снегопада, который обрушился на столицу Турции накануне. Снежный покров застелил все вокруг. Высота белого полотна от земли в Стамбуле составила 20 см.

Неожиданный циклон пришел в столицу в воскресенье, 14 февраля 2021 года, вечером и буквально парализовал город.

Из-за этого власти приняли решения закрыть на время все учебные учреждения. Школы и институты крупнейшего города Турции не будут работать до 17 февраля, сообщил в воскресенье его глава Али Ерликайя. Кроме этого, остановлено паромное сообщение через Басфор. При этом аэропорты пока работают в штатном режиме. Пробок в столице Турции не наблюдается из-за комендантского часа, введенного властями на фоне коронавируса.

В настоящее время в городе продолжается метель и штормовой ветер. По данным синоптиков, снегопад может продлиться еще пять суток.