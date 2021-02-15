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Политика

Мишустин освободил от должности замминистра финансов Андрея Круглова

Пост заместителя главы Минфина России сокращён
Ася КУЗНЕЦОВА
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Михаил Мишустин освободил заместителя министра финансов РФ Андрея Круглова

Михаил Мишустин освободил заместителя министра финансов РФ Андрея Круглова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил Андрея Круглова от должности заместителя министра финансов, поскольку пост сокращён. Распоряжение Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

- Освободить Круглова Андрея Вячеславовича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с сокращением этой должности, - сказано в документе.

Напомним, Андрей Круглов занимает пост заместителя главы Минфина России с 18 мая 2019 года. До назначения он с 2002 года работал в Газпроме, возглавлял финансово-экономический департамент и занимал пост заместителя председателя правления.

Сайт KP.ru также сообщал, что в понедельник, 15 февраля, Михаил Мишустин освободил от должности и заместителя главы Федеральной антимонопольной службы Михаила Евраева. Евраев ушел с поста по собственному желанию.