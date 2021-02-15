Доктор Комаровский объяснил, надо ли вакцинироваться переболевшим COVID-19

Комаровский объяснил, надо ли вакцинироваться переболевшим COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, нужно ли вакцинироваться от коронавируса тем, кто уже перенёс заболевание.

- На сегодня позиция практически всех медицинских сообществ и всех, кто реально вакцинирует, чёткая и единая: прививать от коронавируса надо даже тех, кто переболел, - сказано в публикации Евгения Комаровского в его Instagram.

Врач также подчеркнул, что после вакцинации уровень антител выше, чем после выздоровления от коронавируса.

Евгений Комаровский напомнил, что исследовать наличие антител перед вакцинацией необязательно, поскольку даже при наличии иммунитета вакцинация не несёт никакого риска. Врач подчеркнул, что спустя шесть месяцев после заболевания всем переболевшим следует пройти вакцинацию.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, доктор Комаровский описал два возможных сценария повторного заражения коронавирусом.