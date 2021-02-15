Специалисты объяснили, какой кредит – необходимость, а от какого стоит отказаться Фото: Евгения ГУСЕВА

Кредиты сегодня доступны для населения. Порой, чтобы получить заемные средства, не надо выходить из дома и идти в банк, достаточно отправит заявку в мобильном приложении или на сайте банка.

Это, по мнению экспертов, заставляет многих действовать импульсивно и приводит к лишним тратам.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в 2020 году в России было выдано 15 млн потребительских кредитов на сумму в 5 триллионов рублей. Ипотечные кредиты вовсе побили все рекорды – 1,7 млн сделок было совершено за счет банковских средств, россияне заняли на покупку жилья 4,2 трлн рублей.

Скорее всего, объем кредитного портфеля будет только расти и на этом фоне эксперты предупреждают, что стоит брать у банка деньги только в крайнем случае.

- Прежде всего, стоит смотреть на процентную ставку, выбирать продукты с господдержкой, где процентная ставка ниже. Но всем понятно, что любой кредит – это переплата. Но вместе с тем возможность приобретения некоего актива в текущий момент, а не в неопределённом будущем, - говорит Антон Рогачевский, старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия».

Жилищные или автокредиты брать оправдано. Ипотеку на срок не более 10 лет, даже при таком раскладе переплата составит около трети от стоимости жилья. Важно набрать внушительный первоначальный взнос. Если его нет, то не стоит торопиться с покупкой, так как рынок жилья постоянно расширяется.

Что касается автокредита, то оптимальным считается срок в два года.

Эти займы считаются рациональными, так как помогают решить конкретную проблему, стоящую перед человеком – жилищную или транспортную.

- Если хочешь открыть или расширить бизнес, стоит брать целевой кредит. А если брать из расчета своих личных «хотелок» — слетать в путешествие, купить новый смартфон и т. д., — то это путь в никуда. По той же причине нельзя увлекаться кредитными картами и использовать их сверх льготного периода. Быстрые деньги подразумевают высокий процент, - отметил в беседе с NEWS.ru Антон Табах, управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА».

С ним согласен финансовый консультант Максим Долмачев. Он напомнил, что впечатления от приобретения быстро улетучатся, а платежи по кредиту будут еще долго пробивать брешь в бюджете.

- Никогда не надо покупать вещи в кредит. Новая модель телефона выйдет быстрее, чем вы успеете внести последний платеж. А наличие шубы не сделает вас членом «высшего общества». В особенности не надо брать деньги для инвестиций. Фондовый рынок переживает подъем, но это не может затянуться на долгий срок, - заключил Долмачев.

Кстати, во время пандемии тема с банковскими кредитами стала одной из излюбленных у мошенников. Они оформляют на россиян займы, которые потом переводят на свои счета. Часто жертвами становятся пенсионеры, обмануть их оказывается проще всего, пишет ФАН.