Суд повторно рассмотрит жалобу на действия СК при госпитализации Навального

Суд отменил признание законным бездействия СКР после госпитализации Алексея Навального Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирский областной суд отменил решение Ленинского районного суда Новосибирска, который ранее отказал в жалобе юристу Фонда борьбы с коррупцией* Вячеславу Гимади. Он подавал жалобу на бездействие сотрудников Следственного комитета после госпитализации Алексея Навального в Омске. Сейчас жалобу вернули в суд первой инстанции для нового рассмотрения.

- Постановление суда первой инстанции отменено. Материал направлен на новое судебное разбирательство, - передаёт ТАСС слова представителя суда.

Отмечается, что пока неизвестно, почему суд принял такое решение. Причину должны изложить в мотивировочной части решения суда, которая появится в установленном законом порядке.

Напомним, в декабре 2020 года Ленинский районный суд Новосибирска отказал юристу Гимади в удовлетворении жалобы на бездействие Следственного комитета при расследовании инцидента с госпитализацией оппозиционного политика Алексея Навального в Омске. После этого Вячеслав Гимади подал апелляцию на это решение в областной суд.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Политика экстренно госпитализировали в Омске, а спустя сутки его транспортировали в немецкую клинику Шарите.