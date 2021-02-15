Трубоукладчик «Фортуна» возобновил строительство «Северного потока-2»

Строительство "Северного потока-2" планируется завершить в апреле 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трубоукладчик «Фортуна» в понедельник, 15 февраля, возобновил укладку трубы газопровода «Северный поток-2» после недельного перерыва из-за штормов в Балтийском море.

Напомним, баржа «Фортуна» приступила к укладке труб газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании 6 февраля, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» завершено на 95%. Он назвал попытки помешать реализации проекта «нерыночными методами конкуренции» со стороны Соединенных Штатов.

Газопровод «Северный поток-2» планируется завершить в апреле 2021 года.

12 февраля сенаторы призвали президента США Джозефа Байдена ввести новые санкции против газопровода.

Напомним, что «Северный поток-2» подразумевает прокладку двух нитей газопровода от российского берега до Германии по дну Балтийского моря.