Появились подробности убийства осуждённого за теракты в Москве

Стали известны подробности убийства Халида Хугуева, который отбывал наказание в приморской колонии за организацию терактов в гостинице "Интурист" и торговом центре "Охотный Ряд" в Москве в 1999 году.

В исправительной колонии 27, расположенной в посёлке Волчанец Приморского края, Хугуев поссорился в медсанчасти с сокамерником, осуждённым за похищение человека и вымогательство. Тот во время конфликта ударил Хугуева обломком канцелярского ножа в шею. Террорист скончался от повреждения трахеи, а его сокамерник уже дал признательные показания, сообщает Telegram-канал Life Shot.

На сайте регионального управления ведомства сообщается, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по 105 статье уголовного кодекса ("Убийство").

Следствие сообщает, что заключённые поссорились из-за того, что 65-летний Хугуев оскорблял 41-летнего сокамерника. Хугуева нашли мертвым 13 февраля.

Как сообщал сайт KP.ru, теракты в 1999 году были совершены в Москве по заказу Шамиля Басаева. В гостинице "Интурист" располагался офис благотворительного фонда, выделявшего деньги пострадавшим во время войны в Чечне детям, а центром "Охотный ряд" управляла в это время компания, принадлежащая предпринимателю Умару Джабраилову. Обе организации отказались платить Басаеву за покровительство.

26 апреля 1999 года прогремел взрыв на 20-м этаже гостиницы "Интурист", пострадали 11 человек.

31 августа 1999 года сработала бомба, заложенная в зале игровых автоматов "Охотного ряда". Тогда были ранены 40 человек, один из них позже скончался.