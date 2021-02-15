Якутия сняла часть ограничительных мер, введенных в связи с пандемией

15 февраля глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, которым снял ряд действовавших из-за пандемии коронавируса ограничительных мер. Однако говорить о полной победе над болезнью еще рано, об этом он сообщил на заседании республиканского оперативного штаба. Глава региона отметил, что предприятия общепита возвращаются к прежнему режиму работы, возобновляют деятельность фуд-корты, банкетные залы и выставки. Но по 1 марта сохраняются основные ограничения, связанные с ношением средств индивидуальной защиты и социальным дистанцированием.

«За прошедшую неделю у нас ситуация несколько улучшилась, мы видим устойчивое снижение заболевания. Сократилось количество тяжелых больных. В связи с этим мы решили снять некоторые ограничения, касающиеся работы предприятий общественного питания и выставочных комплексов. Но говорить о полной победе над болезнью еще рано. По 1 марта сохраняется масочный режим и основные ограничения по социальному дистанцированию», - пояснил Айсен Николаев.

Глава республики распорядился держать на контроле ситуацию с кишечной инфекцией, которая была обнаружена в Якутске. На фоне возможного роста заболеваемости ОРВИ и гриппа особое внимание Айсен Сергеевич поручил уделить школам, детсадам, больницам, интернатам и другим учреждениям. Несмотря на то, что уровень этих респираторных заболеваний пока держится ниже эпидемиологического порога, нужно постоянно проводить дезинфекцию, делать термометрию, соблюдать масочный режим.

При этом глава региона призвал подчиненных не снижать темпов вакцинации от коронавируса и оперативно распределить по районам республики очередную партию вакцин, которая поступила в Якутию 13 февраля в количестве более 15 тысяч доз. Всего в регион на сегодняшний день поступило свыше 40 тысяч доз вакцины.