Ночь на 16 февраля 2021 года в Москве станет самой холодной за всю зиму

В ночь на вторник температура в Москве опустится до минус 26, по области — до минус 27 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В течение наступившей недели температура в Москве может опуститься до минус 26 градусов, а ночь на вторник, 16 февраля, станет самой холодной за всю зиму, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

- Неделя будет в основном без существенных осадков, единственное, что 17-го числа к нам нырнет с Кольского полуострова циклон, который отметится небольшим снегом, - передаёт слова синоптика агентство РИА Новости.

В Московской области температура в ночь на 16 февраля опустится до минус 27 градусов. Днём будет минус 13-15 в Москве и до минус 18 по области. Кроме того, западный ветер усилится до 12-14 метров в секунду.

Самая высокая температура в течение недели будет в среду, 17 февраля. Днём она составит до минус 15 градусов, а ночью до минус 16.

В конце недели в столице снова станет холоднее - до минус 21 градуса мороза, а ночью температура будет достигать отметки в 27 градусов. При этом сильных осадков не ожидается.