Банк России предупредил о новом типе кибератак на счета организаций

Банк России рекомендует участникам рынка проверить вместе с поставщиками программного обеспечения сервисы дистанционного обслуживания на уязвимости. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Центробанк предупредил кредитные организации о новом виде хакерских атак на счета юридических лиц. Банк России рекомендовал российским компаниям проверить вместе с поставщиками программного обеспечения сервисы дистанционного обслуживания на уязвимости.

По данным газеты "Коммерсантъ", мошенники могут входить в мобильное приложение банка, используя легальные логин и пароль, перевести приложение в режим отладки и попытаться перевести средства со счёта компании, пользуясь программным интерфейсом приложения. Отмечается также, что преступники узнают о счетах своих жертв из открытых источников.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, первый заместитель главы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев рассказал о самом простом способе противостоять телефонным мошенникам.