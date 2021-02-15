Лавров: Россия будет развивать отношения с отдельными странами Европы

Россия будет развивать отношения с отдельными странами Европы, сказал Лавров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о дальнейших отношениях России и Европы.

"Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников. Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения", - сказал Лавров.

Лаврова подчеркнул, что у России нет проблем в отношениях с большинством европейских стран по отдельности.

Ранее Лавров заявлял, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если он будет усиливать давление.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет. Такую же позицию выразили в МИДе.

Ранее Лавров провел встречу с главой евродипломатии Жозепом Боррелем, с которым обсудил важные для РФ и ЕС вопросы.