Пожизненно осужденный в США освобожден спустя 68 лет заключения. Фото:twitter.com.

Самый старый преступник в США, осужденный еще несовершеннолетним, был освобожден через 68 лет. Арестованный в 1953 году в возрасте 15 лет по двум пунктам обвинения в убийстве первой степени в Филадельфии, Джо Лайгон был освобожден после некоторых изменений в законе. Верховный суд США признал пожизненное заключение для подростков видом «жестоких и необычных наказаний», которые прямо запрещены конституцией страны.

В 1953 году шайка пьяных подростков совершила в Филадельфии серию ограблений и вооруженных нападений, в результате которых от их рук погибли два человека. Членом этой компании был и Лайгон. Выходец из бедной семьи, приехавшей на заработки из Алабамы, он оставил школу в четвертом классе и со временем пополнил ряды несовершеннолетних преступников.

Согласно данным The Philadelphia Inquirer, Лигон «считает, что его сделали козлом отпущения как нового ребенка, постороннего», когда его арестовали несколько десятилетий назад. Он не признал своей вины, но был приговорен к пожизненному заключению.

После выхода на свободу он отметил, что не узнал город, в котором ранее жил, пишет Press.tv.