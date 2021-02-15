Лавров объяснил главе МИД Финляндии позицию России по Навальному и высылке дипломатов

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что объяснил главе МИД Финляндии Пекке Хаависто позицию Москвы по ситуации с Алексеем Навальным, а также высылкой из России трех европейских дипломатов, напомнив, что они приняли участие в несанкционированных акциях.

«Господин министр затронул ситуацию вокруг Алексея Навального, ситуацию с высылкой трех дипломатов западноевропейских стран в связи с их участием в незаконных акциях … Мы ему подробно разъясняли, какие мотивы стоят за нашей позицией по этим вопросам», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее Россия выслала трех европейских дипломатов, среди них немецкий, польский и шведский. Все они принимали участие в несанкционированных акциях 23 января. В ответ Польша заявила о высылке сотрудника консульства в Познани, Германия – сотрудника российского посольства в Берлине, Швеция также объявила персоной нон грата сотрудника посольства России.