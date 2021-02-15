Песков назвал интересным предложение Маска о беседе с Путиным

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле считают интересным предложение американского предпринимателя Илона Маска президенту России Владимиру Путину пообщаться в голосовой социальной сети Clubhouse. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что предварительно необходимо понять, что предлагается.

По его словам, само предложение Маска является «безусловно, очень интересное». «Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать», - отметил он.

Представитель Кремле также напомнил, что глава государства на ведет социальные сети

«Мы сначала хотим разобраться. Непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Напомним ранее руководитель компаний Tesla и SpaceX упомянул на своей странице Twitter официальный аккаунт Кремля, пригласив президента РРоссии к диалогу в Clubhouse.