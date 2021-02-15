Песков: Участники акций 14 февраля не нарушали закон

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что участники акций протеста 14 февраля не нарушали закон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что участники акций протеста 14 февраля не нарушали закон. Он добавил, что движению машин тоже никто не мешал.

"Не было непосредственного нарушения закона. Да, ходили отдельные люди с фонариками, прекрасно! Может, кто-то влюбленный, кто-то против чего-то протестовал, кто-то просто за компанию, не понимая, зачем фонари зажигать. Но главное - не нарушали закон", - сказал Песков журналистам.

Напомним, 14 февраля в нескольких городах России прошла акция в поддержку Алексея Навального под названием "Любовь сильнее страха". Её немногочисленные участники вышли вечером во дворы своих домов и зажгли фонарики на мобильных телефонах.

Сам Алексей Навальный ранее был осужден на 3,5 года колонии общего режима по делу об "ИвРоше".