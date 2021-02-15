Бундестаг сообщил, что защитой Навального в Германии занимались спецслужбы

Алексей Навальный Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Защитой Алексея Навального с момента его прибытия в Германию вплоть до выезда занимались немецкие спецслужбы. Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на депутатский запрос фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге.

«Алексей Навальный с момента приземления в Германии до своего выезда находился под защитой», - приводит РИА Новости заявление немецкого правительства.

Как уточняется, с 22 августа до 31 августа защитой Навального занимались силы сотрудников группы безопасности федерального ведомства уголовной полиции, после чего «обеспечение безопасности взяли на себя соответствующие земельные ведомства уголовной полиции».

В период прохождения лечения в берлинской клинике Charite, c 22 августа по 23 сентября 2020 года, защитой российского блогера занимались полицейские, дежурившие по периметру медучреждения, а также непосредственно у его палаты.

Во время пребывания Навального в Германии, в период с 22 августа 2020 года по 17 января 2021 года, ему как личному гостю немецкого канцлера Ангелы Меркель предоставили охрану со стороны немецких сил безопасности. В день вылета из страны его на автомобиле с проблесковым маячком отвезли прямо к трапу самолёта. Регистрацией на рейс блогера и его жены занимались сотрудники немецкой полиции.