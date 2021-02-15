Во льдах Антарктиды нашли загадочных животных Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Британские ученые обнаружили на дне моря под шельфовым ледником неизвестных животных, похожих на губки. Судя по всему, это неизвестный науке вид. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале Frontiers in Marine Science.

Загадочных существ ученые нашли во время бурения на шельфовом леднике Фильхнера. Всего специалисты проделали восемь скважин на площади размером с теннисный корт. Во время исследований одной из таких скважин ученые наткнулись на булыжник. Его покрывали неизвестные существа, с виду похожие на губок. Они представляют собой водные организмы, которые обитают на морском дне, прикрепляясь к скалам. Пропитание себе животные добывают пропуская через себя воду и захватывая из нее питательные вещества.

Вероятность встретить подобных животных в таких суровых условиях крайне мала. Дело в том, что их жизнь напрямую зависит от притока воды с пищей.

До этого ученые находили в ледниках только подвижных существ – мелких рыб, червей, медуз или криль. Они могут искать пищу и двигаться за ней самостоятельно.

- Наше открытие поднимает гораздо больше вопросов, чем дает ответов: например, как они туда попали, как давно они там, что они едят, насколько распространены эти валуны, покрытые жизнью, и что будет с этими сообществами, если шельфовый ледник рухнет, - рассказывает автор исследования доктор Хью Гриффитс.