Песков пояснил, что имел ввиду Путин, говоря о поддержке Донбасса

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва продолжит оказывать русскоязычному населению Донбасса помощь, в том числе гуманитарную, поскольку больше это делать некому. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента РФ Владимира Путина, который ранее сообщил, что Россия не бросит Донбасс.

«Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям, и Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать», - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера попросил обратить внимание на все слова российского лидера по данному вопросу, в том числе на заявления о том, что любые шаги имеют свои последствия и нужно уметь прогнозировать эти последствия заранее, отметив, что «из контекста все предельно понятно».

Напомним, ранее Путин на встрече с редакторами российских СМИ пообещал, что, «несмотря ни на что», Москва не бросит Донбасс. Позже Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин, комментируя слова российского президента, сообщил, что республика постоянно ощущает поддержку со стороны России.