Автоэксперт Виктор Похмелкин объяснил, что делать если завод отзывает автомобиль Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новостями о том, что завод-производитель отзывает партию авто, никого не удивить. Периодически выявляются недостатки, которые производитель устраняет за свой счет. Так что к подобной процедуре стоит относиться, как с необходимости. Но лучше действовать по определенным правилам, чтобы избежать в дальнейшем каких-либо проблем.

Российский автоэксперт, председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин дал совет автомобилистам, которые избавят от проблем при отзыве машины.

Узнав о такой необходимости или получив уведомление от продавца, нужно приехать в автосалон, где приобреталась машина.

Вовсе не факт, что автомобиль отправят обратно на завод. Как правило недостатки автосалоны устраняют самостоятельно и возвращают клиенту исправный автомобиль.

- Если производитель принимает решение об устранении, то работы проводятся бесплатно для собственника авто. Вне зависимости от наличия или окончания гарантийного срока, - говорит Виктор Похмелкин в беседе с ФАН.

Требовать подменный автомобиль на время ремонта, конечно, можно, но предоставлять его не обязаны. Этот вопрос каждый автосалон решает самостоятельно.

- А еще возникает право обменять свой автомобиль на аналогичный, но исправный. При выборе нового авто придется доплатить разницу в цене, за которую машина продается в настоящий момент, - заключил эксперт.

15 февраля стало известно, что российский автопроизводитель АвтоВАЗ отзывает для ремонта 911 автомобилей Lada Xray, выпущенных с января по май 2019 года. Партия авто получила бракованные валы электромеханического усилителя рулевого управления, сообщает газета "Известия".