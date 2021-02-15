Реабилитолог перечислил правила, которые помогут восстановиться после коронавируса

Врач назвал пять правил эффективной реабилитации после ковида. Фото: Диана ИВАНОВА

Сертифицированный специалист по физической реабилитации Леонид Дьяков вывел собственную формулу поведения для переболевших коронавирусом. Благодаря набору простых правил пациенты имеют возможность восстановиться физически и морально в максимально короткие сроки.

Врач отмечает, что чаще всего после выздоровления пациенты жалуются на выраженную слабость, головную боль, перепады давления и настроения, подавленность, депрессию. Чтобы справиться с этими последствиями вируса, медик советует придерживаться пяти принципов:

- радоваться каждому дню;

- как можно больше гулять на свежем воздухе;

- ежедневно давать себе физическую нагрузку;

- включать в рацион свежие овощи и фрукты;

- почаще обниматься с родными и близкими.

Врач отмечает, что его рекомендации только кажутся простыми. Но на самом деле пациентам приходится следить за своим настроением, не позволять себе думать о плохом и не лениться, передает «Российская газета».