В Госдуму внесен проект об отмене ответственности за ряд нарушений на митингах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуму внесли законопроект об отмене административной ответственности за ряд нарушений порядка проведения митингов и демонстраций, а также организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах. Инициатором поправки был депутат, член комитета по контролю и регламенту Андрей Барышев.

Проект предлагает исключить ч. 5 и ч. 6 из статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в которых говорится об ответственности за нарушения на митингах. Предлагается отменить ответственность за нарушение участником мероприятия установленного порядка его проведения, если это не несет уголовно наказуемого деяния.

Депутат также предлагается исключить статью 20.2.2, предусматривающую, что условием привлечения к ответственности может быть наличие последствий, среди которых вред зелёным насаждениям, помехи движению пешеходов и транспорта или нарушение общественного порядка и санитарных норм.

Барышев указывает на то, что закон о митингах подразумевает такие виды публичных мероприятий, как митинг, собрание, демонстрация, шествие или пикетирование. «Понятия "массовое присутствие граждан", "группа граждан" … не раскрыто в количественном выражении. Из чего следует, что любое скопление граждан, не попадающие под мероприятие, регламентированное законом о митингах, может быть квалифицировано как нарушение», - говорится в пояснительной записке к проекту.

Автор инициативы отмечает, что подобное обстоятельство вводит в заблуждение в вопросе допустимого поведения в общественных местах. По его словам, правоприменительная практика также «показывает абсурдность данной нормы, позволяющей правоохранительным органам действовать на свое усмотрение».

Напомним, согласно правоприменительной практике, ответственность за участие в несогласованных акциях по ч. 5 ст. 20.2 КоАП, предусматривает штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.