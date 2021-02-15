Светлана Миронова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следующая гонка на чемпионате мира по биатлону 2021 в словенской Поклюке для сборной России будет крайне важна. Пока что мы идем без медалей и следующий шанс взять награды - это хорошо выступить в индивидуальных гонках. Сначала на биатлонный марафон уйдут женщины, а потом - мужчины. Известный телекомментатор канала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев поведал о деталях обстановки в команде девушек:

- Наша женская биатлонная команда интервью не дает! Полная концентрация на завтрашней гонке! - сказал Губерниев.

Телекомментатор поведал о том, что, как он думает, произойдет по итогам гонки, которая состоится завтра, 16 февраля, в словенской Поклюке:

- Чую, заплачет Тириль Экхофф. Обстановка в женской команде непростая. Я бы сказал, что обстановка накаленная, - написал Губерниев в своем личном Телеграм-канале.

Женская индивидуальная гонка на чемпионате мира по биатлону 2021 года, напомним, пройдет завтра, во вторник, 16 февраля. девушки пробегут 15 километров с 4 огневыми рубежами. Каждый промах - дополнительная минута к итоговому времени. Пока что у нашей команды после пяти первых пяти гонок чемпионата мира - ни одной медали.