Депутат Менделевич: подключение частных клиник к «Госуслугам» повысит прозрачность их работы

Частные клиники могут подключить к "Госуслугам" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России предложили подключить частные медицинские учреждения к Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ). Это даст возможность пользователям записаться на прием к частному врачу через «Госуслуги».

По мнению члена комитета Госдумы по охране здоровья, доктора медицинских наук Бориса Менделевича – это повысит прозрачность работы частных клиник.

Сегодня пациент имеет возможность проходить часть обследований по полису ОМС, а часть в платных учреждениях. При этом результаты редко объединяют и вносят в карточку человека.

- Единственный источник полной информации - это пациент, собирающий данные в своей папке. Такого, конечно, не должно быть, - уверен парламентарий.

Подключение частных клиник к системе ЕГИСЗ позволит аккумулировать информацию о здоровье человека.

- Пока частные клиники только планируют подключиться к порталу «Госуслуги», — заметил депутат в беседе с ФАН. — На мой взгляд, им это принесет больше плюсов, чем пациентам.

Система записи к платным врачам и так отлично отлажена, а вот над качество оказываемых услуг надо работать, подчеркнул депутат.

Ранее эксперты развеяли миф, что платная медицина лучше государственной.

Владимир Гришин, основатель системы ОМС РФ, профессор, доктор экономических наук, отметил, что несмотря на очереди и другие сложности, россияне могут получить весь спектр медицинских услуг совершенно бесплатно, сообщает ОТР