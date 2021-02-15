ВОЗ рекомендует переболевшим коронавирусом сделать прививку
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ВОЗ рекомендует делать прививку от коронавируса абсолютно всем, в том числе и тем, кто уже перенес инфекцию. С таким заявлением выступила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.
Известно, что у большинства людей, переболевших COVID-19, вырабатывается иммунный ответ. Однако зачастую его недостаточно. Слабый иммунный ответ может быть связан с тем, что человек переболел в легкой форме.
- Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин. Поэтому даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа, - отметила Сваминатан в интервью.
Пока ученые точно не знают, как долго держится иммунитет от коронавируса. Исследования в этом направлении еще ведутся.
Ранее эксперты ВОЗ сообщили о том, что переболевшие коронавирусом могут повторно заразиться новыми штаммами, несмотря на наличие антител. Подобные случаи уже случались, в частности, в ЮАР.