Российские ученые сообщили, что кошки заводят коронавирус в «биологический тупик» Фото: REUTERS

Группа российских ученые сообщили о недостаточности доказательной базы для утверждения о том, что кошки и собаки могут быть задействованы в возникновении коронавирусной инфекции и передаче вируса человеку.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобрануки России, научная группа в составе ученых из Донского государственного технического университета, Ростовского государственного медуниверситета и Российской академии наук отметила, что сразу после вспышки COVID-19 в декабре 2019 года в Ухане начали проводить исследования по изучению реакции домашних животных на новый вирус.

Декан факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ Алексей Ермаков заявил о неестественности процесса инфицирования SARS-CoV-2 кошек в экспериментальных исследованиях. Эксперт допустил возможность инфицирования кошек новым коронавирусом, однако, по его словам, это может произойти только в условиях очень тесного и повторяющегося контакта с заболевшим человеком. Ученые подчеркивают, что в реальных условиях шанс возникновения такого случая маловероятен.

Специалисты уверены, что в случае, если инфицирование коронавирусом кошек подтвердится, то эти животные будут для этого вируса «биологическим тупиком», поскольку передать его человеку они уже не смогут.

«За 18 лет в научной литературе не описано ни одного подтвержденного случая распространения SARS-CoV кошками среди региональных популяций и тем более случаев обратной трансмиссии этой инфекции человеку», - сообщают в исследовании.

Кроме того, по заявлению экспертов, собаки не задействованы в трансмиссии SARS-CoV-2.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о животных, способных переносить коронавирус. Власти Польши сообщили, что штамм коронавирусной инфекции от местных норок способен заражать людей.