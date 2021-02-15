В НАТО обсудят расширение финансирования военной активности у границ России Фото: REUTERS

Министры обороны НАТО в ходе видеоконференции в среду - четверг, 17-18 февраля, обсудят расширение финансирования военной активности Североатлантического альянса у российских границ. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Как уточнил генсек альянса, главы военных ведомств в ходе видеоконференции начнут подготовку новой стратегической концепции НАТО. По его словам, министры обсудят также расширение присутствия альянса в Ираке.

«Я намерен предложить расширить финансирование нашей основной деятельности по сдерживанию и обороне. Это позволит поддержать развертывание наших сил и боевых групп на восточном фланге альянс», - сообщил Столтенберг в понедельник, 15 февраля, на пресс-конференции в Брюсселе.

Генсек альянса также заявил о своем намерении предложить на конференции инициативу «НАТО-2030», которая подразумевает комплекс подготовительных материалов для принятия на саммите в этом году новой стратегической концепции альянса.