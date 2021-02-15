Вирусолог допустил возникновение новой пандемии из-за мутаций гриппа

Специалисты постоянно отслеживают все изменения, происходящие с гриппом животных. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн оценил вероятность появления в мире новой смертельной пандемии из-за в штаммов птичьего или свиного гриппа.

"Вирусы гриппа, птица. <…> Такая опасность всегда есть, и она угрожает человеку, но реально, чтобы мы могли сказать срок, что он приближается и сейчас начнется, этого нет", — заверил вирусолог в комментарии телеканалу "Звезда".

Он отметил, что специалисты постоянно отслеживают все изменения, происходящие с гриппом животных, поэтому любые новые штаммы будут обнаружены на первых этапах.

Альштейн рассказал, что ученые давно работают с вирусом птичьего гриппа и у них есть наработки, но они пока далеки от создания универсальной вакцины.

Ранее популярный врач Александр Мясников предположил вероятность передачи вируса птичьего или свиного гриппа человеку. Он отметил, что для спасения человечества в таком случае потребуется универсальная вакцина от гриппа.