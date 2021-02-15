Эксперт объяснил, почему цены на нефть продолжают расти

Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на нефть Фото: REUTERS

Цены на нефть продолжают расти. Эксперты называют это последствиями сделки ОПЕК+. В рамках договоренностей Саудовская Аравия приняла решение в одностороннем порядке дополнительно сократить объемы добычи «черного золота».

«Сделка ОПЕК+ работает, Саудовская Аравия обещала и выполнила свои обязательства по одностороннему сокращению добычи дополнительно на 1 млн баррелей в сутки… Это соглашение о дополнительном ограничении добычи Саудовской Аравии действует на февраль и март 2021 года, поэтому рынок видит, что оно работает, это хорошо», - заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в интервью RT.

Он также добавил, что на ценах сказываются положительные новости о вакцинации от коронавируса. На рынке ожидается оживление, возобновление международного авиасообщения, что должно привести к увеличению спроса на топливо.

Также давление на нефтяную индустрию оказывает «зеленая» политика нового президента США Джо Байдена, что также приводит к росту цен на топливо, добавил Митрахович.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне высоких цен на нефть рубль продолжил укрепляться. В понедельник, 15 февраля, на торгах Московской биржи евро снизился на 35 копеек, до 88,97 рубля, а доллар опустился на 40,75 копеек, до 73,31 рубля, передает РИАМО.