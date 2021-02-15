Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии реализацию договоренностей ОПЕК+

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили ход реализации договоренностей в формате ОПЕК+. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщила пресс-служба Кремля.

Как отмечается в сообщении, в ходе разговора подчеркнут настрой на «продолжение тесной координации» России и Саудовской Аравии в интересах дальнейшего поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей.

Российский лидер принц Саудовской Аравии в ходе разговора, который состоялся по инициативе саудовской стороны, также поговорили о возможности использования в королевстве российских вакцин от коронавируса. «Рассмотрена тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая возможности использования в Саудовской Аравии российских вакцин», - говорится в заявлении.

Кроме того, Путин и бен Сальман выразили обоюдную заинтересованность в наращивании взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также обсудили и региональную проблематику, в том числе ситуацию в Сирии и в зоне Персидского залива.