Германия допускает использование российской вакцины после сертификации в ЕС

Германия планирует использовать российскую вакцину после сертификации в ЕС. Фото: REUTERS

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что власти Германии планируют использовать вакцины, которые прошли сертификацию ЕС.

"Правительство ФРГ едино во мнении, что безопасную и эффективную вакцину следует приветствовать, независимо от того, в какой лаборатории она разработана. Но условием является то, что она пройдет сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств и затем получит разрешение от Еврокомиссии на использование в ЕС", - сказал Зайберт.

Он отметил, что вакцина должна быть высокого качества и иметь всю надлежащую документацию, которая подтверждает ее безопасность. Зайберт подчеркнул, что это вполне может оказаться российская вакцина, передает ТАСС.

Напомним, российские ученые центра имени Гамалеи первыми в мире смогли разработать и зарегистрировать вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом 11 августа сообщил президент России Владимир Путин.

Ранее посетивший Россию с рабочим визитов верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что в скором времени "Спутник V" будет одобрен в ЕС.