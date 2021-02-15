Россияне смогут размещать реквизиты своих счетов на портале Госуслуг Фото: Shutterstock

Россияне смогут размещать реквизиты своих банковских счетов на портале Государственных услуг, чтобы получать социальные выплаты и другие услуги. Президент России Владимир Путин дал соответствующие поручение российскому правительству и Центральному Банку. Обеспечить такую возможность, согласно указу главы государства, должны к 1 июля текущего года. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник, 15 февраля на сайте Кремля.

«Обеспечить возможность размещения гражданами на едином портале государственных и муниципальных услуг реквизитов принадлежащих им банковских счетов для предоставления государственных и муниципальных услуг», - говорится в соответствующим поручении российского лидера.

Правительству также поручено установить, когда можно предоставлять такие госуслуги «в упреждающем (проактивном) режиме».

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал, как пользоваться порталом Госуслуги, и предоставлял пошаговую инструкцию с полезными советами.