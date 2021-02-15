Шесть авиакомпаний будут осуществлять льготные полеты на Дальний Восток в 2021 году Фото: Иван ВИСЛОВ

Шесть российских авиакомпаний будут осуществлять субсидируемые полеты на Дальний Восток в текущем году. Об этом сообщили в Росавиации.

Как уточняют в ведомстве, льготные полеты будут совершать «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, «Алроса», «Ютэйр», а также «Якутия».

Компания «Аэрофлот» будет осуществлять рейсы из Москвы в Южно-Сахалинск, Магадан, Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский; «Ютэйр» будет летать из Москвы в Анадырь, «Алроса» - из Москвы в Мирный и в Полярный, «Уральские авиалинии» - из Москвы в Благовещенск, «Якутия» - из Москвы в Нерюнгри, а S7 - из Москвы в Улан-Удэ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, согласно официальной информации Росавиации, общее число субсидируемых маршрутов в текущем году составит 266. На реализацию данной программы из федерального бюджета выделили 7,717 миллиарда рублей.