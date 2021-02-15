Победитель конкурса «Лидеры России 2020» стала зампредом правительства Архангельской области

Олеся Старжинская стала зампредом правительства Архангельской области. Фото: пресс-служба конкурса «Лидеры России».

Победитель конкурса «Лидеры России 2020» Олеся Старжинская заняла крупный пост в правительстве Архангельской области. Губернатор Александр Цыбульский назначил ее на должность заместителя председателя правительства региона. Олеся Старжинская будет курировать сразу два ведомства - региональный Минздрав и министерство труда. Соответствующее распоряжение Александр Цыбульский подписал 15 февраля.

Олеся Старжинская родилась в 1980 году. В 2003 году закончила Ростовский государственный медицинский университет, получив профессию хирурга. Имеет свыше 15 лет медицинского стажа и 10 лет управленческого стажа. С 2019 года она работала заместителем главного врача по поликлиническому разделу работы в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицины» Ростова-на-Дону».

Старжинская победила в специализации «Здравоохранения» и в основном конкурсе «Лидеры России 2020». Конкурс является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». Наставником победительницы стал глава Минздрава России Михаил Мурашко. После успеха на конкурсе Старжинская с сентября 2020 года работала советником министра здравоохранения РФ. Она курировала медицину в российских регионах и отвечала за развитие здравоохранения в субъектах РФ.

Став зампредом правительства Архангельской области, Старжинская будет курировать вопросы здравоохранения, соцподдержки населения и труда.

- Во всём, что происходит в моем профессиональном развитии сейчас, я благодарна конкурсу «Лидеры России» и моему наставнику Михаилу Мурашко, - подчеркнула Олеся Старжинская. - Сегодня я могу точно сказать, что новые умения, навыки и знания, полученные мною в Министерстве здравоохранения РФ, стали серьезным вкладом в мой профессиональный и личностный рост. Конкурс «Лидеры России» – это очень крутой нетворкинг. Люди, с которыми я начала взаимодействовать на площадке проекта, включая наставников, на текущий момент помогают и поддерживают меня, учат и наставляют, делятся своим личным и профессиональным опытом.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России. Его главные цели - выявление талантливых менеджеров, поддержка перспективных руководителей, обладающих лидерскими качествами. Партнерами конкурса выступают крупнейшие российские компании и корпорации, в том числе РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Интер РАО, Роснефть и многие другие. Генеральным техническим партнером является компания Mail.ru Group. Партнеры помогают оказывать адресную поддержку победителям и финалистам конкурса.

Сегодня на платформе АНО «Россия – страна возможностей» действуют 26 проектов. Кроме конкурса управленцев «Лидеры России» в их число входят конкурс «Лидеры России. Политика», олимпиада для студентов «Я – профессионал», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский конкурс «Доброволец России», конкурс «Учитель будущего», Российская национальная премия «Студент года» и многие другие. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент РФ Владимир Путин.