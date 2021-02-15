Новак заявил, что на программу газификации нужно еще 500-600 млрд рублей

Для реализации задачи в течение 10 лет, по оценкам "Газпрома" требуется 2 трлн рублей. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьера России Александр Новак на селекторном совещании "О газификации регионов и подключении граждан к газораспределительным сетям" заявил, что правительству потребуется дополнительно еще 500-600 млрд рублей на программу газификации, рассчитанную на следующие 10 лет.

"Для реализации задачи в течение 10 лет, по оценкам "Газпрома", требуется 2 трлн рублей. Если "Газпром" сейчас на пятилетку выйдет на 526 млрд рублей, это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие годы, если будут выделены средства на следующую пятилетку в таком или большем объеме, то это будет примерно 1,1 трлн рублей", - передает его слова ТАСС.

Он отметил, что в резерве есть источник в виде специальной надбавки, который будут вводить регионы.

"Это до 35% от тарифа для газораспределительных организаций - здесь потенциал примерно около 100 млрд рублей. Еще если на 100-200 млрд рублей будет оптимизация затрат за счет введения механизма единого регионального оператора, то не хватает по сути на 10 лет порядка 500-600 млрд рублей", - добавил Новак.

Он отметил, что если разделить эту сумму, то получится порядка 50-60 млрд рублей в год.

Ранее вице-премьер заявил, что цена на нефть в этом году составит составит 45-60 долларов. Он отметил, что цены на нефть соответствуют ситуации на рынке. Новак напомнил, что спрос на нефть в прошлом году замедлился с 20-25% до 8-9% к концу года.