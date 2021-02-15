Украинский дипломат заявил о переходе Запада на сторону России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший представитель Киева на переговорах в Минске, дипломат Роман Бессмертный заявил о развороте Запада к России, а также указал на начало распада «клуба друзей Украины» против президента России Владимира Путина

«Угрозы нарастают, братство или дружба, клуб друзей против Путина, он как на тоненьких ножках шатается. От этого Украине не легче становится, потому что мы в первом окопе», - заявил украинский дипломат.

По его словам, Россия обязательно достроит и введет в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2».

«Вспомните телефонный разговор Путина и новоизбранного президента США. Буквально через неделю - продолжение действия договора СНВ-3 … и начало ни с того, ни с сего строительства "Северного потока"», - заявил он в эфире канала «Наш», назвав это неслучайным совпадением.

Украинский дипломат также указал на заявления СМИ о том, что Берлин якобы готов перекрыть трубопровод по дну Балтики, если не будет транзита через Украину, и отметил, что Вена и Париж фактически «в унисон» высказались в поддержку проекта. Бессмертный призвал отстаивать интересы Украины в этой ситуации.