Владимира Соловьева заблокировали в приложении Clubhouse Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Журналист Владимир Соловьев заявил о блокировке своего аккаунта в приложении Clubhouse. Как сообщил телеведущий, он намерен обратиться в технологическую поддержку площадки.

Скриншот, который подтверждает блокировку аккаунта в новой социальной сети, журналист разместил в своем Telegram-канале.

«Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети», - подписал телеведущий свою публикацию.

Соловьев считает, что этот случай блокировки отражает реальную «ценность свобода слова» на данной площадке. «"У вас будет свобода!", - говорили они. Ага, верим … Забанили ещё до того, как он успел пообщаться с подписчиками», - заявил ведущий

Журналист назвал новую социальную сеть ещё один инструмент в деле «цветных революций». По его словам, «и весной и летом» на этой площадки будут координировать протест.